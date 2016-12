foto Ansa

01:18

- Prima notte sul campanile del Duomo di Sassari per i due operai della Italcementi che protestano per ottenere la ricollocazione in altre aziende del gruppo o imprese terze in Sardegna. I due lavoratori hanno montato una tenda e dicono che "senza risposte sul nostro futuro non scenderemo". Oggi la situazione potrebbe sbloccarsi in un incontro a Cagliari tra la Italcementi e l'assessore regionale dell'Industria, Alessandra Zedda.