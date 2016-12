foto Tgcom24 Correlati La protesta sul silos 21:28 - Si è conclusa la protesta dei due sindacalisti della Fiom e Fim, Franco Bardi e Rino Barca, che erano saliti sul serbatoio pensile dell'Alcoa. I due rappresentanti dei lavoratori sono scesi dal silos dopo l'accordo raggiunto tra azienda e sindacati. L'intesa prevede che sia posticipato lo spegnimento delle celle per la produzione di alluminio. - Si è conclusa la protesta dei due sindacalisti della Fiom e Fim, Franco Bardi e Rino Barca, che erano saliti sul serbatoio pensile dell'Alcoa. I due rappresentanti dei lavoratori sono scesi dal silos dopo l'accordo raggiunto tra azienda e sindacati. L'intesa prevede che sia posticipato lo spegnimento delle celle per la produzione di alluminio.

Rino Barca e Franco Bardi, che protestavano proprio sulla necessità di rallentare la chiusura delle celle, hanno quindi deciso di interrompere la protesta sul silos a 70 metri. Ora i sindacati si attendono una convocazione a Palazzo Chigi per dirimere la vertenza. Nell'incontro che si è tenuto a Portovesme fra Rsu e azienda, quest'ultima - hanno spiegato i sindacati - si è resa disponibile a ripristinare una maggiore gradualità del processo di spegnimento rispetto al piano presentato al 12 settembre 2012 e un numero maggiore di celle (circa 80) riattivabili nel breve periodo.



Dal 12 di ottobre si spegneranno due celle al giorno. Il termine del processo verrà spostato dal 31 ottobre, al 3 novembre. "Riteniamo fondamentale aver ristabilito almeno gli impegni che Alcoa aveva preso con governo, Regione Sardegna e Provincia Carbonia-Iglesias, che per noi erano comunque non sufficienti - hanno dichiarato Marco Bentivogli, segretario nazionale Fim Cisl, e Sandro Pasotti coordinatore nazionale -. Su queste basi, seppur ancora parziali, abbiamo chiesto a Rino Barca di sospendere la protesta, anche per le pessime condizioni atmosferiche e coordinare nello stabilimento e nel territorio la prosecuzione della mobilitazione".