Ilva, la Procura: "Rallentare la produzione"

foto Ansa 19:39 - Dalla prossima settimana l'Ilva di Taranto dovrà rallentare la produzione per consentire l'adeguamento degli impianti posti sotto sequestro il 26 luglio perché inquinanti. La disposizione è contenuta in una direttiva che la Procura di Taranto ha consegnato ai custodi giudiziari dello stabilimento. Secondo i magistrati, non è possibile adeguare gli impianti dal punto di vista ambientale e contemporaneamente produrre acciaio senza inquinare.

Nella direttiva si ricorda che il sequestro degli impianti dell'aria a caldo del siderurgico è senza facoltà d'uso, che gli impianti non possono essere utilizzati a fini produttivi, così come scritto nel provvedimento di sequestro, pur dovendo salvaguardare gli stessi impianti.



Finora lo stabilimento ha marciato al 60-70% delle sue potenzialità e la proprietà ha detto che questa è la soglia necessaria per tenere tutti gli impianti in funzione e non doverne fermare qualcuno.



Ferrante: "Produrre meno inquinerà di più"

"Io so, per quanto dicono i tecnici, che se si abbassa il livello produttivo, o meglio il livello di funzionamento degli impianti, si inquina di più. C'e' un limite di inquinamento minimo che va tenuto presente". Lo ha detto il presidente Ilva, Bruno Ferrante, sulla direttiva odierna della Procura di Taranto ai custodi giudiziari.



Ferrante: "Vogliamo continuare a investire a Taranto"

"Ilva ha la precisa volontà di continuare a investire a Taranto nell'ambito di un programma che definisca una prospettiva sostenibile per il futuro", ha detto Ferrante in una nota diffusa dalla società dopo l'incontro con i rappresentanti delle istituzioni per lo stabilimento siderurgico.