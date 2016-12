foto Ansa Correlati I sindacalisti a Tgcom24: "E' una beffa"

Manifestazione e scontri a Roma 22:19 - Due sindacalisti si sono arrampicati in cima allo stesso silo che ha ospitato per alcuni giorni la protesta di tre operai dell'Alcoa. Ad asserragliarsi a settanta metri d'altezza sono stati i segretari territoriali della Fiom-Cgil e della Fim-Cisl, Franco Bardi e Rino Barca. "Si sono rimangiati tutto", ha detto Bardi a Tgcom24 annunciando la nuova azione di protesta dopo un acceso confronto con l'azienda.

"Ci stiamo mettendo la faccia noi sindacalisti - ha aggiunto Barca -, è una situazione insostenibile soprattutto perché abbiamo impiegato delle ore a convincere i lavoratori, dopo il vertice di Roma, che si era arrivati a un rallentamento delle procedure di fermata dell'impianto". Una protesta, quella a 70 metri di altezza, resa ancora più impegnativa dal fatto che uno dei due sindacalisti, Franco Bardi, soffre di vertigini.



"Ci sentiamo presi in giro dall'Alcoa"

Abbiamo deciso di salire noi segretari per dare un segno. Ci sentiamo presi in giro dall'Alcoa che ha preso degli accordi che non sta rispettando. Avrebbe dovuto rallentare lo spegnimento delle celle, invece l'ha anticipato", ha raccontato il sindacalista Barca in diretta telefonica a Tgcom24.



"Disposti a tutto, non scendiamo"

"Abbiamo convinto la gente a lasciare Roma proprio per l'accordo preso, - ha sostenuto - ma l'azienda anticipa lo spegnimento prendendo in giro Regione e governo. Siamo disposti a tutto, adesso basta". Franco Bardi ha spiegato che non c'è alcuna intenzione di scendere dalla torre: "Da qui non ci fa scendere qualcuno. Scendiamo solo se l'azienda rispetta gli accordi".



Governo: "L'Alcoa rispetti gli impegni presi"

Il governo "richiama con fermezza Alcoa al rispetto puntuale degli impegni assunti formalmente, durante la riunione che di lunedì al Mise, dai responsabili internazionali del gruppo". Lo si legge in una nota del ministero dello Sviluppo economico. "L'esecutivo esige pertanto che lo spegnimento dello smelter avvenga secondo le modalità e con la gradualità stabilite".



Azienda: "Rispettiamo il piano del ministero"

"Alcoa conferma che oggi ha presentato un piano di spegnimento degli impianti più graduale come definito con il ministero dello Sviluppo economico, la Regione e i sindacati lunedì 10 settembre". In una nota Alcoa risponde così al governo che chiedeva il rispetto degli impegni. L'azienda conferma la chiusura dell'impianto il 30/11.