foto LaPresse

15:23

- I 350 operai dell'Alcoa, reduci dalla protesta al porto di Olbia, sono arrivati a Cagliari dopo un viaggio in pullman. Di fronte alla Prefettura hanno iniziato un presidio in vista della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza che sarà presieduto dal sottosegretario all'Interno Carlo De Stefano. Il gruppo dovrebbe poi dividersi per consentire a una delegazione di spostarsi davanti al Consiglio regionale per un altro sit-in.