Alcoa, tensione a Roma 19:53 - Dopo aver liberato il traghetto per Olbia, occupato per protesta, gli operai dell'Alcoa si sono trasferiti a Cagliari per continuare le loro dimostrazioni per difendere il loro posto di lavoro. Nel capoluogo hanno presidiato a lungo la Prefettura, annunciando "una manifestazione al giorno". "La delusione non supera la rassegnazione", ha detto il segretario nazionale della Fim-Cisl Marco Bentivogli. - Dopo aver liberato il traghetto per Olbia, occupato per protesta, gli operai dell'Alcoa si sono trasferiti a Cagliari per continuare le loro dimostrazioni per difendere il loro posto di lavoro. Nel capoluogo hanno presidiato a lungo la Prefettura, annunciando "una manifestazione al giorno". "La delusione non supera la rassegnazione", ha detto il segretario nazionale della Fim-Cisl Marco Bentivogli.

Ecco tutti i momenti della giornata.



Cagliari, petardi e bombe carta al presidio

Davanti alla sede della Prefettura, nel quartiere di Castello, gli operai hanno esploso petardi e bombe carta: il fumo ha invaso il piazzale e le vie circostanti. Fischietti e l'ormai immancabile frastuono dei caschi da lavoro battuti sull'asfalto accompagna la protesta dei lavoratori. Contatti sono in corso tra i sindacati del Sulcis e i funzionari della Prefettura per cercare di concordare un incontro con il sottosegretario De Stefano prima dell'inizio della riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza.



Operai a Cagliari: presidio in Prefettura

I 350 operai dell'Alcoa, reduci dalla protesta al porto di Olbia, sono arrivati a Cagliari dopo un viaggio in pullman. Hanno quindi raggiunto di corsa la Prefettura per un presidio rumoroso in vista della riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza che sarà presieduto dal sottosegretario all'Interno Carlo De Stefano.



Cancellieri: "Situazione delicata. Attrezzati per gestire la sicurezza"

La situazione è "molto delicata" sul fronte delle vertenze di lavoro come l'Alcoa. Ci sono nel Paese "tanti punti caldi", ma "noi siamo attrezzati per gestire la sicurezza e giovedì faremo il punto nel Comitato nazionale per l'ordine pubblico al Viminale". Sul caso Alcoa è intervenuto così il ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri.



Uil: "Non mettere i lavoratori con le spalle al muro"

"Il processo di spegnimento viene rallentato e spostato a novembre. Però laddove si manifestasse un compratore interessato a riprendere l'attività dell'azienda verrà riavviata. Si è evitato che oggi venissero spente circa cento celle, che sarebbe stato un processo irreversibile". Queste le parole di Paolo Pirani (Uil) a Tgcom24.



"È evidente - dice il sindacalista - che le sole politiche di rigore generano il freddo della disoccupazione e della recessione. Credo che quando incontreremo Monti oggi dovremo essere molto chiari: non si può parlare di sviluppo se si mettono spalle al muro i lavoratori del Sulcis. Rischiamo di perdere mille posti di lavoro al giorno nei prossimi mesi".



Gli operai: "Una protesta al giorno"

I lavoratori dell'Alcoa che avevano occupato il traghetto hanno detto che si tratta di "dare un segnale al governo perché da oggi sino alla chiusura della vertenza ci sarà una manifestazione al giorno". Il traghetto è stato liberato poco dopo le 9: gli operai erano a bordo della nave Tirrenia "Sharden", occupata questa mattina a Olbia da Civitavecchia dai circa 450 operai dell'Alcoa. I lavoratori erano poi sbarcati per salire su sei pullman che fra circa cinque ore li riporteranno a Portovesme, dove intendono proseguire la protesta. Nel lasciare il porto dell'Isola Bianca alcuni operai avevano fatto esplodere qualche petardo.