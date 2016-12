Quello ritrovato ai piedi del traliccio vicino allo stabilimento Alcoa dunque è soltanto un falso ordigno. All'interno, come hanno stabilito gli artificieri, c'è solo mastice. "Si tratta comunque di un brutto segnale", dicono gli investigatori.



I fili elettrici che escono dai candelotti arrivano a una scatola con una batteria, che però non è un detonatore. L'ordigno, spiegano gli investigatori, era confezionato bene, e a una prima ispezione poteva sembrare vero.

Cancellieri: "Falsa bomba è messaggio inquietante"

Il falso ordigno allo stabilimento Alcoa "è un messaggio inquietante e naturalmente ci lavoreremo sopra". Lo ha detto il ministro dell'Interno Annamaria Cancellieri. "E' un episodio inquietante al di là del fatto che l'oggetto fosse o meno autentico", ha aggiunto il ministro.

Il ritrovamento ha scosso operai e sindacati, già provati per la piega estrema imboccata dalla protesta: solo ieri, dopo quattro giorni di lotta a 70 metri di altezza, tre lavoratori sono scesi da un silo dell'acqua. Ore di trattativa con i delegati della Rsu per convincere i tre, uno dei quali con problemi cardiaci, a desistere.

Ma con le bombe, vere o finte, loro non hanno e non vogliano avere niente a che fare. "Questo modo di agire non appartiene alla storia e alla cultura dei lavoratori dell'Alcoa", spiega il segretario della Fim-Cisl del Sulcis, Rino Barca. Per questo, in vista della trasferta di lunedì a Roma con almeno 500 operai che presiederanno il Mise in occasione di un vertice deciso per le sorti dello stabilimento di Portovesme, Barca annuncia che verrà "rinforzato il servizio d'ordine per scongiurare infiltrazioni estranee alla lotta sindacale".



La vertenza è alla stretta finale. Si tratta su due binari paralleli per cercare un nuovo acquirente in grado di rilevare lo stabilimento di cui Alcoa vuole disfarsi. Governo e Regione puntano ad aprire il negoziato con Glencore, già presente nel polo industriale di Portovesme. La multinazionale americana, invece, sta mantenendo contatti con Klesch. Lunedì si saprà se le manifestazioni di interesse sfoceranno in qualcosa di concreto.

Passera: "Ci vorrano mesi per trovare acquirenti"

Per l'Alcoa "ci stiamo impegnando e andremo avanti per mesi a cercare eventuali candidati per rilevare l'azienda, ma bisogna avere anche il coraggio di pensare ad alternative". Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico, Corrado Passera. "Siamo in un momento in cui non ci sono imprenditori nazionali o internazionali disposti a farsi carico di questa azienda", ha osservato Passera, assicurando poi "l'impegno del governo" per cercare potenziali investitori.

Tuttavia, ha aggiunto, "non dovessero esserci soluzioni coerenti con le norme o imprenditori disponibili, bisognerà insieme alle amministrazioni locali trovare altre soluzioni". "Su tutto questo - ha garantito Passera - c'è grande impegno da parte del governo con la volontà di rispettare le norme e non gravare sull'intera nazione", cercando "soluzioni economicamente sostenibili" e in grado di "assicurare un futuro".