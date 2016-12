- Si è conclusa la manifestazione di protesta dei tre operai dell'Alcoa di Portovesme, in Sardegna. I lavoratori, che da quattro giorni si trovavano su un silo dello stabilimento a 70 metri d'altezza, sono scesi dalla torre. E' quanto confermano fonti sindacali spiegando che sono scesi "per problemi di salute e perché li vogliamo tutti a Roma con noi".

Uno di loro, con problemi cardiaci, aveva accusato un malore ed era dovuto intervenire in cima all'impianto il medico dello stabilimento.



Intanto l'azienda ribadisce che dal 1 agosto non ha ricevuto alcuna nuova e concreta manifestazione di interesse da parte di potenziali acquirenti. Governo e Regione stanno tentando di aprire un negoziato con Glencore, mentre l'Alcoa ha ancora aperti contatti con Klesch.



Un sindacalista: volevano rimanere ancora

"In un primo momento il nostro collega non voleva scendere", ha riferito Rino Barca della Cisl. "Ci ha detto che l'avrebbe fatto soltanto assieme agli altri due compagni, i quali, per solidarietà, sono venuti giù con lui".



L'operaio è stato accompagnato dai colleghi da un medico di fiducia per essere visitato. "Glencore invia una manifestazione d'interesse direttamente ad Alcoa, se davvero è intenzionata all'acquisto", ha aggiunto Barca rivolgendosi al gruppo svizzero che ha comunicato al Mise l'intenzione di acquisire la fabbrica di alluminio di Portovesme, ma a determinate condizioni.

"Glencore non ha ancora presentato una proposta di trattativa. Ha posto delle condizioni e noi sappiamo che queste condizioni ancora non ci sono", ammette Luciano Fenu, rappresentante Rsu della Uilm. L'azienda, tuttavia, ha accettato di aspettare l'incontro di lunedì prima di iniziare ad applicare il bypass ai terzi blocchi dell'impianto, che comporterebbe la fermata istantanea di 85 celle elettrolitiche e questo dà un po' di coraggio ai lavoratori