Alcoa, il ministero dello sviluppo a Glencore: "Tariffe sull'energia scontate per 15 anni"

- Il ministero dello Sviluppo economico ha alla Glencore sulle questioni di propria pertinenza poste dalla multinazionale in merito alla possibilità che l'azienda acquisisca l'Alcoa. Ribadendo quanto annunciato in precedenza, il Mise offre uno sconto tariffario per 15 anni e la tutela dei lavoratori. E' quanto fa sapere con una nota il ministero.

In giornata, una lettera di interessamento per l'acquisizione dell'Alcoa, direttamente da Glencore e non dalla controllata Portovesme Srl, era stata inviata allo Sviluppo Economico. Glencore condiziona l'interesse ai tre nodi già posti: "Le diseconomie legate alle problematiche sugli alti costi energetici, sul personale e sulle deficienze strutturali".Il ministero dello Sviluppo economico ha quindi risposto con una lettera inviata dal sottosegretario Claudio De Vincenti ad Ivan Glesenberg, CEO di Glencore International, alle questioni di pertinenza del Dicastero poste dalla multinazionale in merito alla possibile acquisizione di Alcoa. "In merito al costo dell'energia - si legge in una nota - il Mise chiarisce di aver ha chiesto alla Commissione Europea la proroga di tre anni (2013-2015) della misura cosiddetta di 'superinterrompibilità' e di prevedere per i successivi dodici anni (6+6) misure che producono un analogo contenimento dei costi energetici (per esempio, il contratto di 'interconnector' combinato con l'interrompibilità semplice)".Per quanto riguarda, infine, il secondo punto, quello dei problemi legati all'occupazione, la lettera del Mise evidenzia che la legislazione italiana di tutela del reddito dei lavoratori è "integralmente applicabile" anche ai dipendenti Alcoa eventualmente considerati eccedenti per consentire il recupero di efficienza".