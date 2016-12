Tragedia nel Nuorese: muore a 15 anni mentre giocava con gli amici

foto Facebook

- Un ragazzo di 15 anni è morto a Santa Maria Navarrese, in Ogliastra, mentre giocava con gli amici nella piazza del paese. Il giovane ha sentito un forte dolore alla testa e si è accasciato di colpo. Nonostante l'immediato intervento del 118 per rianimarlo, è morto poco dopo. Il quindicenne era una promessa del calcio locale, ma aveva dovuto lasciare lo sport per una patologia cardiaca emersa da una visita specialistica.