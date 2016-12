foto Reuters Correlati Gli operai Alcoa: non scenderemo dal silo 20:23 - Possibile svolta nel caso Alcoa. La multinazionale svizzera Glencore ha inviato al ministero dello Sviluppo una lettera di interesse per rilevare lo stabilimento sardo di Portovesme. Lo affermano i sindacati specificando che l'inizio della trattativa è comunque subordinato alla rimozione di alcune condizioni giudicate "essenziali" dalla stessa Glencore. Per ora nessuna conferma dal ministero dello Sviluppo. - Possibile svolta nel caso Alcoa. La multinazionale svizzera Glencore ha inviato al ministero dello Sviluppo una lettera di interesse per rilevare lo stabilimento sardo di Portovesme. Lo affermano i sindacati specificando che l'inizio della trattativa è comunque subordinato alla rimozione di alcune condizioni giudicate "essenziali" dalla stessa Glencore. Per ora nessuna conferma dal ministero dello Sviluppo.

La lettera fa riferimento alla precedente missiva inviata dalla stessa Glencore il 12 aprile e ai contatti già avuti con il ministero. La multinazionale svizzera, riferiscono le fonti sindacali, dichiara il suo interesse per la fabbrica di Portovesme e si dice disponibile ad avviare una trattativa a patto che siano risolti i problemi che al momento ostacolano a suo parere l'investimento.



I nodi rimangono tre: le tariffe elettriche, le infrastrutture, e l'efficientamento dell'impianto. In quest'ultimo caso si tratterebbe di rivedere anche la forza lavoro portando avanti una trattativa con i sindacati, che si sono già detti disponibili. Per quanto riguarda le infrastrutture, la soluzione sarebbe nella realizzazione del piano straordinario del Sulcis, che prevede tra l'altro il rilancio e l'adeguamento del porto.



Da sciogliere ancora invece la questione energetica. Attualmente Alcoa grazie a un trattamento particolare paga l'elettricità tra i 32 e i 35 euro a megawatt. Una cifra che, secondo le stesse fonti, Glencore punterebbe a ottenere anche per il futuro.