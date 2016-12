Alcoa, gli operai dettano le proprie condizioni: "Scendiamo da silo solo con garanzie scritte"

foto Reuters Correlati Gli operai sul silo a Tgcom24 11:43 - Prosegue col maltempo la protesta degli operai saliti sul silo dell’Alcoa a Portovesne. In diretta a Tgcom24 i lavoratori parlano di una bruttissima notte appena trascorsa che li ha infreddoliti e ha ora lasciato il posto al vento. Ma non desistono: "Come facciamo ad andare avanti? Non c'è più niente. Dobbiamo combattere. Scenderemo solo quando l’Alcoa non ci darà un documento scritto in cui ci dirà che non fermerà i terzi blocchi". - Prosegue col maltempo la protesta degli operai saliti sul silo dell’Alcoa a Portovesne. In diretta a Tgcom24 i lavoratori parlano di una bruttissima notte appena trascorsa che li ha infreddoliti e ha ora lasciato il posto al vento. Ma non desistono: "Come facciamo ad andare avanti? Non c'è più niente. Dobbiamo combattere. Scenderemo solo quando l’Alcoa non ci darà un documento scritto in cui ci dirà che non fermerà i terzi blocchi".

Dalla ricetrasmittente in diretta con Tgcom24, un operaio parla della disperazione di queste giornate e delle condizioni estreme della loro protesta. "La notte è stata bruttissima, siamo bagnati e c’è ancora vento", è il racconto della nottata appena trascorsa.



Poi, detta le proprie condizioni per scendere: "Chiediamo che l’Alcoa scriva un documento in cui ci dica che non fermerà i terzi blocchi. Noi vogliamo il documento. Come facciamo ad andare avanti? Non c’è più niente. Dobbiamo combattere".