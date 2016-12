foto Ap/Lapresse Correlati Le previsioni meteo in diretta

Allagamenti e disagi in Gallura, e in particolare a Olbia, dove piove con insistenza dopo mesi di siccità. Al lavoro i vigili del fuoco nella zona di viale Aldo Moro, dove si segnalano diversi interventi per allagamenti di case e scantinati. In alcuni tratti il manto stradale ha ceduto e si sono create profonde e pericolose buche che hanno costretto la polizia stradale e la protezione civile a intervenire, transennando le aree a rischio.

Proprio in via Aldo Moro la condotta fognaria è saltata in tre punti. Sempre a Olbia, alcune strade sono state interdette al traffico, compresi i sottopassi di via Amba Alagi e via Escrivà. La visibilità ridotta, dovuta alla pioggia battente, ha provocato anche diversi incidenti stradali. Allagamenti poi a Tempio Pausania e sulla Costa Smeralda, da Arzachena a Santa Teresa di Gallura, dove i vigili del fuoco sono in azione dalla notte. Per adesso l'acqua battente non sta invece provocando problemi ai trasporti aerei e marittimi.



Pioggia forte su Roma, Fiumicino nel caos

Anche su Roma sta cadendo da questa mattina una forte pioggia, che a tratti si è trasformata in nubifragio, provocando rallentamenti anche nelle operazioni di decollo e atterraggio degli aerei all'aeroporto di Fiumicino. La torre di controllo li ha messi in atto per motivi di sicurezza. Le restrizioni, a causa dei temporali che si sono abbattuti lungo tutta la costa, hanno consigliato a partire dalle 6,30 una diminuzione della cadenza degli atterraggi, da 60 a 42. Quanto ai decolli, prevalentemente nella fascia dalle 9 alle 11, i ritardi si sono aggirati mediamente sui 30 minuti, con punte massime di un'ora o poco più: dai 70 minuti del volo Alitalia per Caracas ai 60 dei collegamenti per Ibiza, Londra, Bologna, Napoli, Firenze. Problemi poi per il traffico sull'autostrada che collega l'aeroporto di Fiumicino a Roma.



Traffico in tilt

Circolazione fortemente rallentata soprattutto sulle grandi strade in entrata verso il centro della città, specialmente su Cassia, Salaria e Flaminia, nella zona nord, come riferisce la centrale operativa dei vigili urbani. Problemi poi a Portonaccio verso la A24, sulla Laurentina, in piazzale 25 Marzo e sulla Tiburtina all'altezza del Grande raccordo anulare (Gra). I vigili del fuoco sono al lavoro da questa mattina per allagamenti e alberi caduti, ma in misura solo appena superiore al normale, secondo quanto si apprende dalla sala operativa del Comando provinciale. I problemi maggiori sono fuori Roma, ad Anzio e a Pomezia in particolare.



Calabria sott'acqua, un fulmine brucia una casa

Un incendio innescato da un fulmine si è sviluppato in un palazzo a Roccella Jonica (Reggio Calabria). L'episodio avrebbe potuto avere gravi conseguenze, ma il tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Siderno ha evitato il peggio: i pompieri hanno subito spento le fiamme sviluppatesi all'interno di una camera da letto.



Numerose le segnalazioni per le abbondanti precipitazioni che in poco più di mezz'ora hanno mandato in tilt le strade delle Locride.



Danni e allagamenti a Foggia

Al lavoro dall'alba i tecnici dell'amministrazione comunale di San Severo (Foggia) per una ricognizione di verifica dei danni causati dal violento nubifragio che ieri ha colpito il centro dell'alto Tavoliere. I disagi maggiori nella zona sud di San Severo al quartiere Porta Foggia, una zona dove frequentemente si registrano allagamenti e inondazioni.



Dalle prime verifiche il nubifragio avrebbe fatto saltare diversi tombini e danneggiato parte del manto stradale. Problemi al sottopassaggio della stazione ferroviaria, completamente invaso dall'acqua. E a causa del nubifragio, in numerosi quartieri di San Severo, per oltre un'ora è mancata l'energia elettrica.