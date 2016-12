foto Ansa

10:49

- Rapina a mano armata alla sede di Equitalia a Nuoro. Due banditi a volto coperto hanno fatto irruzione nell'agenzia di via Aosta, prendendo in ostaggio i dipendenti e facendosi consegnare il denaro contante: 30mila euro, secondo i primi riscontri. Poi sono fuggiti. Sul posto i carabinieri. Due ostaggi, non è ancora chiaro se dipendenti o contribuenti, sono stati accompagnati al pronto soccorso del San Francesco di Nuoro per un malore.