Alcoa, rinviata la chiusura dell'impianto

foto Reuters Correlati Alcoa, gli operai protestano al ministero

Cagliari, operai Alcoa bloccano traghetto

Autunno caldo per il lavoro 18:55 - Con lo slittamento della riunione al ministero dello Sviluppo economico, l'Alcoa ha deciso di far slittare la fermata dell'impianto di Portovesme sino a dopo il summit di lunedì 10 settembre. L'azienda lo ha comunicato ai sindacati che, insieme con la Regione Sardegna, avevano chiesto di far slittare la fermata, già in corso, delle celle elettrolitiche. - Con lo slittamento della riunione al ministero dello Sviluppo economico, l'Alcoa ha deciso di far slittare la fermata dell'impianto di Portovesme sino a dopo il summit di lunedì 10 settembre. L'azienda lo ha comunicato ai sindacati che, insieme con la Regione Sardegna, avevano chiesto di far slittare la fermata, già in corso, delle celle elettrolitiche.

Il governo ha ritenuto di dover aspettare che, venerdì prossimo, Glencore sciolga la riserva sul possibile rilevamento dell'impianto prima di incontrare i sindacati e la proprietà dell'azienda. I sindacati hanno insistito, allora, affinché Alcoa prorogasse l'inizio della chiusura dei terzi blocchi (circa 90 celle), inizialmente prevista a partire da venerdì.



L'azienda, spiegano fonti sindacali, ha accettato il rinvio in attesa dell'incontro con il Governo. Domani ci sara un'assemblea in impianto in cui verranno comunicate ai lavoratori le ultime decisioni. La partenza alla volta di Roma è prevista, a questo punto, per domenica sera, con arrivo il lunedì mattina.