foto Ansa Correlati Trovato l'accordo a Roma 12:47 - I minatori della Carbosulcis hanno sospeso l'occupazione dei pozzi di Nuraxi Figus, a 373 metri sotto terra. La decisione è stata presa dopo un'assemblea-fiume nella quale è stato valutato l'esito degli incontri di venerdì a Roma, e in particolare l'annuncio che la miniera non chiuderà a fine anno.

La mobilitazione rimane comunque in attesa degli ulteriori sviluppi della vertenza e della fissazione di un prossimo incontro in Regione per fare il punto sulle modifiche al progetto integrato destinato a rilanciare il bacino minerario del Sulcis.



Lo stato di agitazione dei minatori passerà ancora per il blocco della discarica di ceneri e gessi provenienti dalla vicina centrale dell'Enel, si tratta dei residui della lavorazione del carbone utilizzato per produrre energia.



"Continueremo a tenere i cancelli chiusi - aggiunge un sindacalista - per non consentire di scaricare le ceneri provenienti dalla vicina centrale Enel di Portovesme". La tensione, insomma, "non è calata". "C'era la necessità di far ripartire la miniera anche perché altrimenti c'era un alto rischio di incendio. Le risposte del governo - conclude - ci hanno fatto riflettere, ma non sono esaustive. Chiediamo al governo e alla Regione di aprire subito un tavolo di discussione sul nuovo progetto".