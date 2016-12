Olbia, cartella Equitalia a un'orfana di 7 anni

foto Ansa Correlati Nasce il partito contro Equitalia

09:45

- Una cartella esattoriale di Equitalia da 170 euro è stata notificata a una bambina di 7 anni rimasta orfana. E' successo a Olbia. Come riporta il quotidiano l'Unione sarda, "al centro del procedimento c'è il mancato pagamento delle tasse sulla liquidazione versata dall'azienda per cui lavorava il padre", vittima di un incidente stradale nel maggio del 2008. Il Fisco, non riuscendo a rivalersi sulla madre, ha notificato la cartella alla bimba.