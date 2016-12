foto LaPresse

20:14

- Il segretario della Cgil Susanna Camusso, parlando della delicata situazione dello stabilimento sardo Carbosulcis, ha sottolineato come "il carbone sia una delle energie che dobbiamo provare a utilizzare ma investendo in tecnologia per l'ambiente". Camusso ha poi affermato: "Non abbiamo un piano energetico e paghiamo troppo l'energia. Dobbiamo trovare il modo di abbassare il costo per non perdere posti di lavoro".