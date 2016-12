foto Ansa

16:49

- Un padre di nazionalità tedesca in vacanza sulla costa orientale della Sardegna, a Budoni, è stato denunciato per abbandono di minore. L'uomo aveva chiuso il figlio di sei anni in auto, da solo, mentre era andato a cena in un ristorante. Alcuni passanti hanno notato il piccolo che piangeva all'interno della vettura e hanno avvisato i carabinieri che hanno rintracciato il genitore, un 56enne, e hanno fatto scattare la denuncia.