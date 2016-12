foto Ansa Correlati A Tgcom24 il minatore che si è tagliato le vene 11:56 - Nell'incontro svoltosi a Roma tra le istituzioni è stato deciso che la miniera del Carbosulcis "non subirà la paventata interruzione dell'attività al 31 dicembre". Lo rende noto il ministero dello Sviluppo economico. Al tavolo, aggiunge una nota del Mise, si è anche deciso di rivedere il progetto carbone pulito "per aggiornarlo e renderlo compatibile con le migliori tecnologie ed economicamente sostenibile". - Nell'incontro svoltosi a Roma tra le istituzioni è stato deciso che la miniera del Carbosulcis "non subirà la paventata interruzione dell'attività al 31 dicembre". Lo rende noto il ministero dello Sviluppo economico. Al tavolo, aggiunge una nota del Mise, si è anche deciso di rivedere il progetto carbone pulito "per aggiornarlo e renderlo compatibile con le migliori tecnologie ed economicamente sostenibile".

Governo, Regione e Provincia si sono incontrati per discutere le problematiche della miniera e del Polo tecnologico per il carbone pulito. La riunione è stata presieduta dal ministro dello Sviluppo Economico, Corrado Passera, ed erano presenti, oltre al sottosegretario Claudio De Vincenti, il presidente della Regione Sardegna, Ugo Cappellacci, e il presidente della Provincia di Carbonia Iglesias, Salvatore Cherchi.



"Si è deciso di rivedere il progetto per aggiornarlo e renderlo compatibile con le migliori tecnologie ed economicamente sostenibile - sottolinea il ministero in una nota -. A tal fine si è deciso di proporre al Parlamento la proroga della scadenza prevista dalla L. 99/2009 per il bando di affidamento della relativa concessione. L'attività mineraria non subirà la paventata interruzione al 31 dicembre".



Cauto ottimismo dei minatori

I minatori della Carbosulcis che da sei giorni occupano la miniera di Nuraxi Figus hanno accolto con cauto ottimismo le notizie sull'esito degli incontri a Roma sul futuro del Sulcis. "E' un passo avanti", osserva Sandro Mereu della Rsu, in attesa di discuterne con i colleghi e soprattutto di analizzare i dettagli della proroga e dell'apertura del governo rispetto al progetto carbone-centrale Sulcis. "Ci sembra un cambiamento importante, un'apertura, rispetto alla posizione iniziale, e lo riteniamo il risultato della lotta dei lavoratori", commenta Francesco Garau della Filtecm-Cgil, che aggiunge: "Ora ci riuniremo e decideremo il da farsi".



