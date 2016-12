foto Tgcom24 Correlati Gli svizzeri di Glencore prendono tempo

Il minatore che ha tentato il suicidio a Tgcom24: "Voglio un futuro per mio figlio" 15:16 - Mentre si attendono novità sul futuro dell'Alcoa, attraverso tavoli aperti tra azienda, istituzioni e parti sociali, parla, a Tgcom24, Stefano Meletti, il minatore del Carbonsulcis che si è ferito i polsi in segno di protesta. "Non siamo disponibili a cadere sotto le mani assassine di mercenari, vogliamo chiarezza sul nostro futuro e su questo progetto; di chiacchiere se ne fanno tante, almeno un attimo di sincerità non condannatemelo", dice. - Mentre si attendono novità sul futuro dell'Alcoa, attraverso tavoli aperti tra azienda, istituzioni e parti sociali, parla, a Tgcom24, Stefano Meletti, il minatore del Carbonsulcis che si è ferito i polsi in segno di protesta. "Non siamo disponibili a cadere sotto le mani assassine di mercenari, vogliamo chiarezza sul nostro futuro e su questo progetto; di chiacchiere se ne fanno tante, almeno un attimo di sincerità non condannatemelo", dice.

"Abbiamo intrapreso una rivendicazione, credo che ogni padre di famiglia che veda precluso il futuro al proprio figlio sia in grado di dare la vita, è questo il significato del mio gesto", ha aggiunto.



"Ho dei vuoti di memoria, quello lì è stato un momento, ma non sono i nervi che hanno ceduto, se no sarei un pazzo; sono una persona determinata, che è diverso; da ora in poi sarà un crescere di situazioni diverse e faremo capire che non stiamo scherzando: vogliamo che sia dato un segno positivo al progetto o un segno negativo, purché si decida, non possiamo permetterci di aspettare", ha concluso Stefano Meletti.