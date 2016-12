foto Ansa Correlati Repubblica gode ma poi si pente 11:37 - Silvio Berlusconi è caduto durante una passeggiata nel parco di Villa Certosa, in Sardegna, e si è lussato spalla e polso. La notizia, rilanciata da un quotidiano locale, è stata confermato da fonti Pdl, che escludono che ci sia il pericolo di fratture e spiegano come i primi soccorsi a Berlusconi siano stati prestati da Giorgio Puricelli, uno dei fisioterapisti del Milan e consigliere regionale lombardo del Pdl, che si trovava nella villa. - Silvio Berlusconi è caduto durante una passeggiata nel parco di Villa Certosa, in Sardegna, e si è lussato spalla e polso. La notizia, rilanciata da un quotidiano locale, è stata confermato da fonti Pdl, che escludono che ci sia il pericolo di fratture e spiegano come i primi soccorsi a Berlusconi siano stati prestati da Giorgio Puricelli, uno dei fisioterapisti del Milan e consigliere regionale lombardo del Pdl, che si trovava nella villa.

Silvio Berlusconi è scivolato sulle rocce durante il jogging mattutino nel parco di Villa Certosa. L'incidente è accaduto due giorni fa, anche se la notizia è trapelata solo oggi.Maria Rosaria Rossi, deputato pidiellino, ospite in questi giorni del Cavaliere in Sardegna, ha riferito che il Cavaliere "già stamattina ha ripreso il suo regolare allenamento quotidiano. E' così forte di salute, che nessuna caduta riesce a scalfirlo...".



A prestargli i primi soccorsi è stato Giorgio Puricelli, uno dei fisioterapisti del Milan e consigliere regionale lombardo del Pdl, che sia allenava con lui nella residenza sarda. Puricelli assicura: "Il presidente sta bene, stamattina ha già ripreso a correre puntuale, alle 8.45. E dopo la corsa ha fatto una nuotata, la sua spalla è a posto".



"Sto bene, solo una contusione"

Puricelli ha riferito che è stato lo stesso Berlusconi a rassicurare il suo staff spaventato per la caduta e a dire di "stare benissimo". Il fisioterapista ha riferito che stava allenando il fondatore del pdl da un mese e che il Cavaliere sta seguendo anche una dieta che gli ha permesso di perdere quasi 7 kg dal 15 di luglio ad oggi.