Napolitano ai minatori: superate lo scoramento

Minatore tenta il suicidio 22:00 - Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha inviato una nuova lettera ai minatori della Carbosulcis in protesta. "Cari lavoratori lasciate che vi esprima la più comprensiva personale sollecitazione a superare 'scoramento e disperazione'", ha scritto il capo dello Stato. "Seguirò con attenzione, per darvi il massimo impulso, lo sviluppo delle iniziative che spettano alle autorità di governo nazionali e regionali", ha aggiunto.

La lettera è firmata di pugno dal presidente della Repubblica, così come la chiusa "cordialmente". Già ieri Napolitano, con una nota, era intervenuto per rassicurare i minatori ma anche per sollecitare tutte le parti, governo incluso, a cercare una via di uscita.



Il Presidente scrive poi ai minatori della Carbosulcis che intende farli partecipi "di quello che nel mio messaggio ho chiamato una 'realistica e coraggiosa consapevolezza dell'esigenza di trovare per i problemi così acutamente aperti soluzioni sostenibili dal punto di vista della finanza pubblica e della competitività internazionale".



In giornata il governo dovrà pronunciarsi in modo chiaro e definitivo sul piano di rilancio del bacino minerario, dicendo se intende appoggiare o affossare il progetto integrato carbone-miniera-centrale elettrica messo in piedi dalla Regione Sardegna con l'obiettivo di produrre energia "pulita" dal carbone stoccando l'anidride carbonica nel sottosuolo.