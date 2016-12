foto Ansa Correlati Un operaio a Tgcom24: "Stiamo morendo"

"Non sta scritto da nessuna parte che la miniera debba chiudere il 31 dicembre". Lo ha detto il sottosegretario allo Sviluppo economico Claudio De Vincenti, a proposito della miniera della Carbosulcis. De Vincenti ha precisato: "Noi pensiamo che si possano trovare soluzioni".

Il sottosegretario, intervistato da Radio Anch'io, ha poi aggiunto che la miniera della Carbosulcis è al 100% della Regione Sardegna e che quindi è la regione che deve deciderne la chiusura, ma che per il governo sono possibili soluzioni alternative.



I progetti di riconversione della miniera del Sulcis devono essere ''economicamente sostenibili", ha ancora affermato De Vincenti, spiegando che non è sostenibile l'ipotesi di riconversione presentata dalla Sardegna (proprietaria della miniera) "con costi per gli italiani di 250 milioni" l'anno.



Domani, ha detto, la regione dovrà chiarire le sue intenzioni, ma "il futuro del Sulcis passa per attività economiche che sappiano stare sul mercato".



Assocarboni: "Quel carbone è utilizzabile"

"E' verissimo che il carbone del Sulcis è noto per avere un alto contenuto di zolfo, però quello che conta oggi sono le moderne tecnologie che permettono di poterlo utilizzare convenientemente senza i problemi che nel passato evidentemente creava". Lo afferma il vicepresidente di Assocarboni, Rinaldo Sorgenti. "Se si conoscesse e si divulgasse di più il progetto integrato del Sulcis - aggiunge Sorgenti - si potrebbe rilanciare l'estrazione del carbone fino a un potenziale di circa un milione e mezzo di tonnellate, che renderebbe a quel punto economica l'attività e costruire a bocca di miniera una moderna centrale a carbone con la tecnologia adattissima a trattare combustibili ad alto contenuto di zolfo".



Nuova protesta, in due scendono a -400 metri: poi risalgono

Nuova azione di protesta nella miniera di Nuraxi Figus: due minatori sono scesi infatti a 400 metri di profondità, barricandosi nel pozzo. Dopo alcune ore i due sono stati fatti tornare in superficie e portati via in barella. A quella profondità le condizioni sono proibitive con il rischio concreto di collassi: 36° di temperatura, tasso di umidità al 90% e terreno ridotto ad un acquitrino melmoso e maleodorante. Per questo è stato necessario l'intervento anche dei sanitari.