foto Ansa

19:48

- Il presidente Giorgio Napolitano esprime la sua vicinanza ai minatori del Sulcis, che stanno occupando il pozzo di Nuraxi Figus. "Vorrei che gli operai, impegnati in una prova durissima, sapessero come mi senta profondamente partecipe della loro condizione e delle loro ansie", afferma il capo dello Stato. "Sono sicuro - aggiunge - che non mancherà da parte di nessuno la realistica e coraggiosa consapevolezza dell'esigenza di trovare una soluzione".