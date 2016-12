foto LaPresse

20:39

- "Non solo il Sulcis, ma un'intera regione è in difficoltà e servono delle soluzioni". Lo afferma il segretario della Cgil, Susanna Camusso, commentando la protesta dei minatori sardi asserragliati a 373 metri di profondità. "La Sardegna è una grande regione in cui tutti i grandi investimenti sono in crisi. Bisogna costruire delle alternative", prosegue. "Qui - sostiene - chiudere un'azienda significa non avere lavoro e non avere prospettive".