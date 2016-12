Cagliari, operai Alcoa tentano di bloccare porto

foto Ansa Correlati Alcoa, gli operai: "Salvate la nostra azienda"

Roma, Alcoa: la protesta prima dell'accordo 11:49 - Un gruppo di operai dell'Alcoa che da stamane bloccano il porto di Cagliari, si è gettato in mare per impedire l'attracco del traghetto proveniente da Civitavecchia. I lavoratori hanno superato la recinzione e aggirato lo schieramento delle forze dell'ordine e dopo il tuffo in acqua sono riusciti a risalire sulla banchina. Pochi minuti prima si era assistito ad un vero e proprio corpo a corpo tra lavoratori e polizia al molo Sant'Agostino. - Un gruppo di operai dell'Alcoa che da stamane bloccano il porto di Cagliari, si è gettato in mare per impedire l'attracco del traghetto proveniente da Civitavecchia. I lavoratori hanno superato la recinzione e aggirato lo schieramento delle forze dell'ordine e dopo il tuffo in acqua sono riusciti a risalire sulla banchina. Pochi minuti prima si era assistito ad un vero e proprio corpo a corpo tra lavoratori e polizia al molo Sant'Agostino.

Durante i tafferugli Rino Barca, il segretario territoriale della Cisl, è stato colpito da alcune manganellate. Respinti dalla polizia, alcuni operai si sono buttati in mare per raggiungere a nuoto lo scalo dove stava attraccando la nave Tirrenia.



Un altro gruppo di lavoratori, sfruttando la confusione del momento, è riuscito a scavalcare la recinzione, controllato a vista dalle forze dell'ordine che, pacificamente, hanno impedito una ulteriore avanzata dei manifestanti. Attualmente sono una decina gli operai al di là della protezione: con striscioni, bandiere e caschetto da lavoro in testa stanno presidiando la zona seduti sull'asfalto.