foto Ansa

20:43

- Un bambino di cinque anni è morto in Sardegna. Il piccolo è annegato mentre stava facendo il bagno in piscina con la sorellina e con altri amichetti in un hotel di Sant'Antonio di Santadi, frazione di Arbus (Medio Campidano), dove era in vacanza con la famiglia. Ancora non si conoscono le cause della tragedia. Sul posto sono accorsi un'equipe medica del 118 e un elicottero. Ma non c'è stato niente da fare.