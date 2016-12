foto Ansa Correlati Cagliari, operai Alcoa bloccano un traghetto

Gli operai dell'Alcoa hanno deciso di togliere i blocchi all'aeroporto di Cagliari, ma annunciano: se qualcosa non cambierà, torneremo. I dipendenti dello stabilimento di Portovesme sono preoccupati per la chiusura dell'impianto, annunciata dalla proprietà per l'inizio di settembre, e per tutta la mattina hanno manifestato davanti allo scalo per salvare la loro fabbrica e il loro lavoro.

Gli operai avevano occupato la strada di accesso all'aeroporto questa mattina, al termine di un confronto tra i sindacati. E avevano manifestato davanti allo scalo di Elmas.



"C'è poco tempo da perdere - spiega Rino Barca, della Cisl - e chi deve trovare soluzioni è la politica. Ora andiamo via, ma se non si farà qualcosa torneremo e già domani programmeremo qualcosa".



La protesta

Gli operai erano arrivati questa mattina all'aeroporto, in un lungo corteo, bloccando con una sessantina di auto la rotonda che porta allo scalo di Cagliari.



Dopo l'assemblea convocata alle 5,30 davanti ai cancelli della fabbrica, operai e sindacalisti avevano poi deciso di marciare verso Cagliari, per far sentire ancora una volta la loro voce e chiedere uno sforzo congiunto di tutte le istituzioni sarde per scongiurare la chiusura degli impianti.



Il nodo Alcoa

Senza un nuovo acquirente, i vertici di Alcoa hanno annunciato lo stop per fine agosto. E' quindi corsa contro il tempo per tentare di siglare un accordo che consenta alla multinazionale statunitense di cedere lo stabilimento mantenendo gli attuali livelli occupazionali e rilanciando la filiera dell'alluminio in Italia. "Siamo tutti molto preoccupati - spiegano i rappresentanti della Rsu Bruno Usai (Cgil) e Massimo Cara (Cisl) -. Il tempo sta per scadere e le soluzioni vanno trovate rapidamente".