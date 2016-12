foto LaPresse

08:05

- Nella notte la Guardia Costiera della Maddalena ha ricevuto nella notte un Mayday via radio da una barca a vela in fiamme, a 10 miglia ad ovest dalla Maddalena. La 'Coral', 20 metri di lunghezza e battente bandiera British Virgin Island, stava partecipando alla regata velica "Palermo-Montecarlo" con un equipaggio di otto persone. Gli uomini, 2 austriaci e 6 russi, si sono rifugiati appena in tempo sulle zattere di salvataggio.