foto Tgcom24 13:49 - Tragedia nel Nuorese: un carabiniere è stato travolto e ucciso da un pirata della strada. Il brigadiere Paolo Cordeddu, 58 anni di Oliena, è stato investito da un'auto piombata su un posto di blocco: l'automobilista è fuggito senza prestare soccorso al ferito e la sua auto è stata ritrovata poco dopo in una via di un paese vicino. Sono in corso le ricerche del pirata, che è stato individuato dai carabinieri ma che è ancora irreperibile. - Tragedia nel Nuorese: un carabiniere è stato travolto e ucciso da un pirata della strada. Il brigadiere Paolo Cordeddu, 58 anni di Oliena, è stato investito da un'auto piombata su un posto di blocco: l'automobilista è fuggito senza prestare soccorso al ferito e la sua auto è stata ritrovata poco dopo in una via di un paese vicino. Sono in corso le ricerche del pirata, che è stato individuato dai carabinieri ma che è ancora irreperibile.

Immediatamente soccorso dai colleghi, il militare è stato trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro dove è morto in sala operatoria. il Fatto è accaduto in una strada vicino a Orune, in provincia di Nuoro.