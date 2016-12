- Nove fratelli viventi per un totale di 818 anni e 205 giorni certificati al primo giugno 2012. E' questa famiglia sarda, originaria di Perdasdefogu, in Ogliastra, la più longeva del mondo. Un record sancito dal documento ufficiale del "Guinness dei Primati". Da Londra, dopo sette anni di indagini nei cinque continenti, hanno certificato che è la famiglia Melis a detenere il primato mondiale della longevità.

La più anziana rappresentante si chiama Consolata Melis ed è prossima a compire 105 anni. Poi c'è Claudia, 99 anni, sempre in prima fila alla messa del mattino nella parrocchia di San Pietro. E poi la 97enne Maria, con qualche acciacco recente. Antonio porta con gioia i suoi 93 anni, così come Concetta i suoi 91. Adolfo invece, che di anni ne ha 89, lavora ancora al bar. Vitalia (81 anni) vive a Cagliari, così come la più giovane, Mafalda, di "soli" 78 anni.

In questo cenacolo di vegliardi, racconta "La Nuova Sardegna", la più felice è proprio la capostipite Consolata, 105 anni, perché è circondata da nove figli (sei femmine e tre maschi), 24 nipoti e 25 pronipoti. Senza dimenticare che la nonnina dell'Ogliastra è anche trisnonna di tre bambini, più un quarto in arrivo.