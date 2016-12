Cagliari, due mamme morte dopo il parto

foto Ansa 22:51 - Doppia tragedia dopo il parto a Cagliari. Due neo mamme sono morte per complicazioni non appena hanno dato alla luce i propri piccoli. I fatti sono avvenuti all'ospedale "Brotzu" e alla clinica "Villa Elena". Nel primo caso - scrive l'Unione Sarda - si tratta di una 32enne che "ha partorito una bimba" e che "però ha avuto complicazioni a causa di una gestosi gravidica". Il secondo decesso invece è avvenuto alla clinica e ha coinvolto una 40enne. - Doppia tragedia dopo il parto a Cagliari. Due neo mamme sono morte per complicazioni non appena hanno dato alla luce i propri piccoli. I fatti sono avvenuti all'ospedale "Brotzu" e alla clinica "Villa Elena". Nel primo caso - scrive l'Unione Sarda - si tratta di una 32enne che "ha partorito una bimba" e che "però ha avuto complicazioni a causa di una gestosi gravidica". Il secondo decesso invece è avvenuto alla clinica e ha coinvolto una 40enne.

La donna, Simonetta Sulis, originaria di Samugheo ma residente a Quartu, era ginecologa a Villa Elena e "martedì ha dato alla luce il suo secondo figlio". Come scrive il sito online del quotidiano sardo però "sono sorte delle complicazioni" ed "è stata sottoposta a un intervento chirurgico proprio dai colleghi con cui lavorava. A ucciderla sarebbe stata un'emorragia". Sul caso ha aperto un'inchiesta la magistratura, che ha dato la delibera per l'autopsia.



Per quanto riguarda la trentaduenne invece i familiari hanno già dato l'autorizzazione al prelievo degli organi. I bambini, precisa l'Unione Sarda, stanno bene.