foto Ansa

21:50

- "Ringrazio chi mi ha ridato la libertà. Grazie per non averci lasciati soli". Lo ha detto Rossella Urru dal balcone del municipio di Samugheo, il suo paese natale in Sardegna, parlando alla folla giunta per accoglierla. La cooperante ha chiesto un pensiero per tutti gli altri sequestrati nel mondo: "E' possibile uscire dall'incubo", ha spiegato, invitando le famiglie di chi è in ostaggio ad "avere fiducia". "Per me è successo", ha concluso.