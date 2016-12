foto Ansa Correlati L'Italia brucia, in Sardegna la situazione più critica

Gravi danni e devastazioni in Sardegna, nella zona della Gallura, dove un grande incendio ha colpito un'ampia area di bosco, arrivando a minacciare la costa. Cinque ustionati e 800 sfollati sono il bilancio provvisorio delle fiamme che stanno mettendo a dura prova l'apparato regionale antincendio. Centinaia di ettari di macchia mediterranea sono andati in fumo nei dintorni di San Teodoro. Oggi vertice in Comune per affrontare l'emergenza.

I disagi stanno dunque colpendo pesantemente anche il turismo, con molte evacuazioni sulla costa. Durante la notte sono stati trasferiti a Sassari, al Centro Grandi ustioni, un operaio di Budoni e un volontario della Protezione civile di Olbia, rimasti feriti nell'esplosione di un container a Badualga, mentre rimane ancora in Rianimazione, in prognosi riservata, il responsabile della Protezione Civile di Olbia, Giuseppe Budroni.



Il racconto del sindaco di San Teodoro

"Domenica sera intorno alle 20 è successo l'imprevedibile - ha raccontato il sindaco di San Teodoro, Tonino Meloni -. Una squadra di operai di una società partecipata dell'amministrazione si trovava con una squadra della Protezione civile. Da un container, con piccoli mezzi all'interno, decespugliatori e altro, usciva del fumo, così la squadra ha deciso di metterlo in sicurezza, però probabilmente come il container è stato aperto, con l'ossigeno, si è scatenata una reazione che ha portato all'esplosione nella quale sono rimasti ustionati tre volontari della Protezione civile e due operai".



Vigili del fuoco e Canadair in azione

Gli sfollati sono delle zone di Badualga, La Runcina, Lu Stazzu di Mezzo e Terra Padedda; numerose le case, i villaggi e gli alberghi evacuati dalle forze dell'ordine che hanno messo in sicurezza tutte le aree lambite dalle fiamme. I Vigili del fuoco nella notte non si sono fermati un momento e hanno continuato a bonificare le aree, mentre il vento ha alimentato altri focolai a Cannigione, nel comune di Arzachena, alle Saline, nel comune di Olbia.



All'alba due Canadair e due elicotteri hanno ripreso le operazioni di bonifica sul territorio di San Teodoro. In Comune è stato convocato un vertice tra forze dell'ordine, apparato antincendio e amministrazione comunale, per fare una prima stima dei danni e decidere come affrontare l'emergenza fuoco.



Roghi anche nel Foggiano

E l'emergenza incendi continua anche in provincia di Foggia. La situazione peggiore è sul Gargano dove sono intervenuti anche alcuni velivoli fire-boss in particolare su Vieste e, soprattutto, su San Marco in Lamis, dove le fiamme hanno lambito anche la villa comunale fino a raggiungere la fortezza svevo-angioina. In zona hanno lavorato, per alcune ore, vigili del fuoco, uomini del Corpo forestale dello Stato e numerosi volontari. Segnalate fiamme anche all'interno del boschetto di Lucera. A Foggia invece alcuni incendi di sterpaglie nei pressi dell'aeroporto Gino Lisa hanno provocato la morte di alcuni cavalli in una piccola azienda agricola.