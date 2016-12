foto Dal Web

- Una passeggera del traghetto partito dal porto di Civitavecchia e diretto a Cagliari risulta dispersa. Secondo quanto riferito dalla sala operativa della Capitaneria di porto, l'allarme è stato lanciato dal comando di bordo della nave "M/T Aurelia". La passeggera, 29 anni, è caduta in mare nelle acque antistanti il porto di Arbatax. Le operazioni di ricerca sono tuttora in corso. Non si esclude che possa essersi trattato di un suicidio.