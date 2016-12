foto LaPresse

22:25

- Quattro ustionati in Sardegna per lo scoppio di una cisterna nei pressi di un'officina, in località Badualga, mentre erano impegnati nelle operazioni di spegnimento dell'incendio a San Teodoro. La lingua di fuoco li ha investiti al volto, al petto e alle braccia. Tra i feriti un volontario della Protezione Civile, due operai di San Teodoro e il Comandante della Protezione Civile di Olbia, Giuseppe Budroni. Sono tutti arrivati all'ospedale in codice rosso.