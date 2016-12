foto Ap/Lapresse

18:44

- Si aggrava di ora in ora la situazione del vasto incendio che sta colpendo San Teodoro e altre località turistiche sulla costa orientale della Sardegna. Secondo le informazioni fornite dalle forze in campo, c'è qualche casa bruciata e circa 500 persone evacuate da villaggi e alberghi. Quattro i Canadair impegnati, più 4 elicotteri regionali e mezzi di terra. Per ora non si hanno notizie di danni alle persone.