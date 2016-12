foto Getty 16:32 - Sembra scomparso nel nulla Don Nino Fresi, parroco di Olbia: di lui non si hanno più notizie da giovedì, quando ha lasciato l'albergo di Cordova dove stava passando un breve soggiorno. Don Fresi doveva raggiungere Madrid e da lì tornare in Italia venerdì per celebrare messa nella sua parrocchia. La Farnesina ha già attivato tutti i canali e l'unità di crisi è in contatto con l'ambasciata italiana a Madrid. - Sembra scomparso nel nulla Don Nino Fresi, parroco di Olbia: di lui non si hanno più notizie da giovedì, quando ha lasciato l'albergo di Cordova dove stava passando un breve soggiorno. Don Fresi doveva raggiungere Madrid e da lì tornare in Italia venerdì per celebrare messa nella sua parrocchia. La Farnesina ha già attivato tutti i canali e l'unità di crisi è in contatto con l'ambasciata italiana a Madrid.

La popolazione e la Diocesi di Tempio Ampurias sono comprensibilmente in grande ansia per le sorti del sacerdote della comunità di Pittulongu. "Siamo molto preoccupati, per questo sabato sera la Diocesi ha presentato formale denuncia di scomparsa - spiega Padre Paolo Contini, portavoce della Diocesi -. Al momento sappiamo che le indagini si stanno concentrando tra Cordova e Madrid, noi preghiamo e speriamo che non gli sia successo nulla, che magari abbia solo perso momentaneamente la memoria e questo non gli consenta momentaneamente di comunicare".



Il parroco olbiese, che ha 65 anni e qualche problema di salute legato anche alle numerose Missioni fatte in giro per il mondo, la scorsa settimana ha raggiunto Cordova per un breve soggiorno. All'inizio della settimana ha avuto qualche problema di salute ed è stato ricoverato in una clinica spagnola; dopo gli accertamenti ha però preferito uscire dall'ospedale ed anticipare il suo rientro in Sardegna.



Nella giornata di giovedì ha quindi lasciato l'albergo dicendo di voler raggiungere Madrid in treno e poi far rientro in Italia. Ma don Nino in Sardegna non è mai arrivato