Nuoro, rissa dopo una festa: ucciso un 36enne

foto Getty

11:04

- Omicidio a Silanus, in provincia di Nuoro. Nella notte, al termine di una manifestazione folkloristica, un gruppo di persone si è trattenuta fino a tardi in piazza d'Itria, di fronte a un chiosco. Tra gli avventori è nata una discussione che è degenerata in rissa. Una coltellata al cuore ha colpito Antonello Arca, manovale 36enne del paese, diritto al cuore, uccidendolo all'istante. I carabinieri stanno cercando l'assassino.