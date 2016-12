foto LaPresse Correlati Di Pietro a Tgcom24: "Sto bene" 12:03 - La portavoce di Antonio Di Pietro, Fabiola Partenti, contattata da Tgcom24, ha smentito la notizia dell'attacco ischemico che avrebbe colpito il leader dell'Italia dei Valori mentre si trovava in vacanza in Sardegna. Di Pietro si trova a Roma dove sta partecipando regolarmente all'attività parlamentare. - La portavoce di Antonio Di Pietro, Fabiola Partenti, contattata da Tgcom24, ha smentito la notizia dell'attacco ischemico che avrebbe colpito il leader dell'Italia dei Valori mentre si trovava in vacanza in Sardegna. Di Pietro si trova a Roma dove sta partecipando regolarmente all'attività parlamentare.

La notizia era stata diffusa in mattinata dall'edizione online del quotidiano "L'Unione Sarda". "Antonio Di Pietro - aveva scritto il giornale - è stato colpito da un attacco ischemico" mentre si trovava in vacanza in Sardegna. Le sue condizioni, si legge ancora, sarebbero gravi ma non sarebbe in pericolo di vita. La smentita della portavoce ha rassicurato tutti: "Non c'è nulla di vero - ha detto a Tgcom24 -. Stiamo cercando di capire come possa essere uscita una notizia di questo genere".



E' lo stesso Di Pietro, poi, a smentire le indiscrezioni a Tgcom24. "Io sto bene - ha detto ridendo - l'ho scoperto dai giornali che sono stato colpito da un ictus o chissà cosa". "Grazie a Dio - ha aggiunto rispondendo ai giornalisti - sto bene, alla faccia di chi mi vuole male". Il leader dell'Idv ha spiegato che nei giorni scorsi sull'isola aveva avuto un malore, ma solo per un colpo di calore: "Una cosa è un colpo di sole che ha comportato un paio di litri d'acqua da bere, un'altra cosa è un'ischemia cerebrale."