foto LaPresse

10:53

- Continuano le giornate di caldo opprimente in tutta la Sardegna per l'effetto di Caronte, l'anticiclone africano che da giorni imperversa sull'Italia. Ieri pomeriggio la colonnina di mercurio ha raggiunto i 40 gradi in diversi centri, con il record di 43 gradi registrati a Ottana (Nuoro). Caronte non mollerà la presa: tra il 10 e il 12 luglio potrebbe esserci una nuova fiammata africana eccezionalmente calda tra la Sardegna e la Sicilia.