foto LaPresse

21:01

- Sta bene e ha raggiunto da solo la riva Francesco Leoni, il sub disperso nel mare di Stintino, nel Sassarese. L'uomo ai carabinieri ha riferito di aver avuto un lieve malore in acqua ma di essersi poi ripreso e aver guadagnato la terraferma. Leone avrebbe perso l'orientamento e sarebbe tornato in superficie senza poter avvisare un suo amico. Sottoposto a controlli medici, risulta stremato in buone condizioni di salute.