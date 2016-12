- "Ha fatto bene a uccidersi, se no l'avrei ammazzato io". Mauro Mocci, il padre di Mirko, il bambino di due anni morto a Sant'Antioco, nel Sulcis, non regge al dolore e si sfoga così contro il suicida Igor Garau, il compagno dell'ex moglie sospettato di aver ucciso il bimbo. E all'inviato di Tgcom24 Mauro racconta: "Daniela voleva lasciarlo e Igor non ci stava, ha soffocato mio figlio col cuscino e poi l'ha presa a martellate"

"Non accettava che la relazione con Daniela fosse finita e se l'è presa con mio figlio" aggiunge Mauro. E' affranto e non sa darsi pace. "Mirko aveva la febbre alta sabato - conferma il padre - ma stava comunque bene. E' stato ucciso da Igor, che poi si è tolto la vita". L'uomo racconta anche di aver visto Daniela in ospedale per circa un'ora e mezza. Dal racconto della donna ci sarebbe la conferma dell'accaduto: prima l'uccisione del piccolo e poi l'aggressione a martellate. "Daniela è sconvolta - prosegue Mauro -, è pentita di aver instaurato una relazione con Igor. Ma ormai è troppo tardi".

La madre in ospedale

"Dal punto di visto fisico la donna sta bene - ha spiegato Sergio Pili, il direttore sanitario dell'ospedale Sirai di Carbonia dove è ricoverata la Sulas - ha ferite frontali e laterali alla testa ma superficiali, così come ecchimosi alle braccia forse proprio nel tentativo di difendersi dall'aggressione. Mentre le sarà necessario un supporto psicologico e psichiatrico per riprendersi da quel punto di vista: in poche ore ha perso il figlio ed il compagno".



Intanto prosegue il lavoro dei carabinieri a cui è stata affidata l'inchiesta da parte della Procura della Repubblica. Dopo i rilievi del Ris di Cagliari al piano terra dell'abitazione, dove si è consumata parte della tragedia, sono stati sentiti i vicini e i testimoni. Interrogata dal sostituto procuratore presso il Tribunale di Cagliari, Maria Virginia Boi, anche la giovane madre, l'unica ora a poter chiarire quanto è accaduto nella casa.

Il piccolo Mirko è stato ucciso, soffocato. Lo conferma il procuratore capo del tribunale di Cagliari, Mauro Mura, dopo l'esito dell'autopsia eseguita all'istituto di medicina legale del Policlinico di Monserrato.