Cagliari, violenta 30enne:arrestato

L'ha scaraventata in un vicolo buio, nel centro di Cagliari e stuprata, lasciandole un foglietto col numero di telefono e dicendo alla vittima "chiamami quando vuoi". E' successo nella notte tra venerdì e sabato, dopo una serata in discoteca. La vittima dello stupro, di 30 anni, ha subito denunciato il fatto ai carabinieri che hanno arrestato un 38enne cagliaritano, già conosciuto alle forze dell'ordine per altri casi di violenza.

Ai carabinieri della Compagnia di Cagliari, la giovane donna, ieri pomeriggio in caserma ha raccontato tutti i particolari della violenza sessuale subita. Il fatto sarebbe avvenuto verso le 4.30, in un vicolo di via XX Settembre, in pieno centro.



Fermato dai carabinieri, il presunto stupratore si sarebbe subito giustificato sostenendo che la vittima fosse consenziente, ma l'uomo in passato era già stato arrestato e condannato per altri due casi di violenza sessuale e attualmente sottoposto a regime di sorveglianza fino al 2015.