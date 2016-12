Cagliari, vince 1mln e mega-rendita

20:11

- La fortuna ha bussato a Cagliari alla porta di un giocatore che, con una schedina da due euro, ha vinto un milione e una rendita di 6mila euro al mese per vent'anni. Il colpo speciale è arrivato alla ricevitoria del Minibar di via Molise 47, con il concorso nazionale Win for life. Dopo il brindisi con lo spumante di rito, si è scatenato il toto-vincitore. La zona è frequentata da studenti e il fortunato potrebbe essere proprio uno di loro.