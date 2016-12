Incidente nel Sassarese: un morto

01:31

- Un cittadino romeno di 27 anni è morto in un incidente sulla provinciale 159, nel Sassarese. Nell'auto, una Fiat Punto, viaggiava anche un 32enne, che è rimasto ferito in maniera grave. Per cause in corso di accertamento, probabile un colpo di sonno, la vettura è finita su una cunetta, ribaltandosi più volte. I vigili del fuoco hanno lavorato per molte ore per estrarre i due romeni dalle lamiere. Sull'incidente indaga la Polizia Stradale.