Lo Stato non lo paga da anni, imprenditore minaccia il suicidio

foto Ansa 15:42 - Stanco di attendere i compensi che, da dieci anni, gli devono Prefettura e Procura della Repubblica di Sassari, il titolare di un deposito di auto, Daniele Delogu, di 59 anni, sassarese, ha minacciato di buttarsi da un costone nelle campagne fra Sassari e Ossi. Dopo due ore di trattative l'uomo ha deciso di desistere e ha raccontato ai soccorritori il suo dramma: lo Stato ha nei suoi confronti un debito di oltre 350mila euro.

Esasperato per un debito da parte dello Stato. di recente l'uomo si era sentito dire che avrebbe visto i suoi soldi in cinque anni. Da qui la decisione estrema e provocatoria.



Nel deposito di Ottava, Delogu custodisce auto sequestrate dalla magistratura e dalla Prefettura, ma lo Stato da anni non gli dà un centesimo. Questa mattina alle 10 l'imprenditore è salito sul costone, ha chiamato i Carabinieri e ha minacciato di buttarsi.



Sul posto sono intervenuti i militari della stazione di Sassari, i vigili del fuoco e il personale del 118. Dopo due ore di trattative l'uomo ha deciso di desistere e ha raccontato ai soccorritori il suo dramma. ''Non ce la faccio più - ha detto - qualcuno deve intervenire e risolvere questa situazione assurda''.