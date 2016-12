Sardegna, operazione antidroga

07:25

- Vasta operazione antidroga in Sardegna, ad opera della Polizia e dei Carabinieri di Oristano. L'inchiesta ha smascherato un'organizzazione che portava la droga in Sardegna da Sudamerica, Portogallo, Inghilterra e Olanda, attraverso un canale di approvvigionamento a Castel Volturno, in Campania. Due gli ordini di custodia cautelare. Agenti e militari in azione anche a Cagliari, Caserta, Viterbo, Modena, Genova, Milano e Reggio Emilia.