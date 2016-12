Incidenti lavoro, muore pompiere

17:52

- Un vigile del fuoco è morto dopo essere rimasto schiacciato da un camion dei pompieri nella caserma di Cuglieri (Oristano). Luca Pinna, 38enne di Cabras, stava effettuando un controllo al mezzo che, per cause ancora da accertare, si è messo in movimento. Nel tentativo di bloccarlo Pinna è rimasto incastrato fra il camion e il muro della caserma. Trasportato all'ospedale di Sassari, è morto dopo alcune ore a causa delle gravi lesioni interne.